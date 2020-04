Hatte sie in der Corona-Quarantäne Langeweile oder sehnte sich Hilary Duff (32, "A Cinderella Story") schon länger nach einer Typveränderung? Die "Lizzie McGuire"-Darstellerin überraschte am Ostersonntag (12. April) mit einem Selfie auf Instagram. Darauf zu sehen: Ein neuer Haarschnitt und eine neue Haarfarbe.

Keine Blondine mehr?

Die Schauspielerin, die seit 2019 mit dem Musiker Matthew Koma (32, "Kisses Back") verheiratet ist, beißt sich auf dem Foto in die Lippe, ihre Haare trägt sie als Long-Bob - und nicht mehr blond, sondern türkis. Ihren Post betitelte Duff schlicht mit dem Wort "Yea", also "Ja". Unklar ist allerdings, ob es sich bei dem neuen Look um eine Perücke handelt oder ob der 32-jährige ehemalige Disney-Star wirklich selbst zu Schere und Farbtopf gegriffen hat.

Duffs fast 15 Millionen Followern scheint der neue Style jedenfalls zu gefallen. "So sehen Träume aus", kommentierte ein Fan. Ein anderer fühlte sich an das Musikvideo zum Song "Sparks" erinnert, in dem die Sängerin mit eisblauen Haaren zu sehen ist. "Ja, der 'Sparks'-Look ist zurück", ist unter dem Foto der Zweifach-Mama zu lesen.