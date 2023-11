Hoodies sind praktische Kleidungsstücke, die Pullover und Kapuze kombinieren. Einmal angezogen, kann das vielseitige Textil nicht nur wärmen, sondern auch gut aussehen. Welche Hoodies 2023 im Trend liegen?

Gemütlich, praktisch und stylish, all das ist der Hoodie. Das Textil gilt als Klassiker im Kleiderschrank und kleidet Frauen, Männer und Groß, Klein ein. Es handelt sich um einen Pullover mit Kapuze (englisch: Hood). Der Hoodie ist ein Allrounder, er wärmt zu später Stunde an kühlen Sommerabenden und taugt als Lagen-Look im Herbst oder Winter. Mit Kapuze ersetzt der Hoodie hier und da auch das Tragen einer Kopfbedeckung, denn zieht es kühl an den Ohren vorbei oder beginnt es zu regnen, ist die Kapuze schnell aufgesetzt. Wie es mit Klassikern immer ist: Sie halten sich, müssen sich aber auch immer wieder neu erfinden, um spannend zu bleiben. Welche Hoodies 2023 im Trend liegen? Fünf Tipps.

Trend 1: Hoodie-Klassiker

Ja, der Klassiker kommt nicht aus der Mode. Er sitzt gut, passt zu allem und kommt in zahlreichen Farben daher. Natürlich verfügt er über die namengebende Kapuze (Hood) und kann wunderbar zu Jeans getragen werden. Aufgrund seiner Vielseitigkeit passt er auch zu Kleidern, Röcken oder Stoffhosen. 2023 liegen Naturtöne im Trend, darunter Beige, Weiß, sowie graue und und grüne Nuancen.

Trend 2: Hoodie ohne Ärmel

Anders als der klassische Hoodie darf der Allrounder 2023 auch ohne Ärmel auskommen. So wirkt der Klassiker modern und legt sich selbst neu auf, ohne viel zu verändern. Darunter lässt sich sehr gut eine schöne Bluse tragen, die dem lässigen Hoodie einen eleganten Kontrast bietet.

Trend 3: Hoodies in Knallfarben

Der Hoodie ist vielseitig. Nicht nur was Schnitte und Länge angelangt, auch Farbe traut sich das Textil. Und das kann es, denn der Kapuzenpullover setzt Akzente und verwandelt so das eine oder andere gemütliche Outfit in einen Blickfang. Mal schnell zum Bäcker oder Kiosk nebenan? Mit knalligem Hoodie sieht der Look schnell nach was aus. Wer sich traut, setzt nicht nur auf eine Farbe, sondern auf zwei. Colorblocking liegt 2023 im Trend.

Trend 4: Cropped-Hoodies

Der eine Hoodie spart an den Ärmeln, dieser Trend-Hoodie kürzt unten. Cropped-Versionen des Klassikers eignen sich ideal für die Kombination mit Highwaist-Textilien. Darunter Röcke, Jeans oder Stoffhosen. Der Cropped-Hoodie sagt obenrum lässig und kann unten schicke Akzente ausgleichen. Versuchen Sie es mit einem Seidenrock in Maxilänge und einem passenden Cropped-Hoodie.

Trend 5: Hoodies in Oversize

Ein Hoodie lädt dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Das Kleidungsstück wärmt und bietet dazu noch eine praktische Kapuze bei Wind und Wetter. Besonders kuschlig wird der Hoodie, wenn er in Oversize daherkommt. So lässt sich daraus ein komplettes Outfit bauen. Insbesondere für verregnete Herbst- und Wintertage der ideale Look.

