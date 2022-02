Winterschuhe müssen wasserdicht sein. Regen und Schnee prägen die kalte Jahreszeit und Schuhe sollten diesen Bedingungen trotzen können, um sich als wintertauglich zu qualifizieren. Stylish dürfen sie dabei auch sein. Die Trends 2022 liefern Inspiration.

Nass und kalt ist das Wetter im Winter. Es regnet oder schneit. Das Schuhwerk muss deswegen belastbar sein, um dem Träger gute Dienste zu erweisen. Winterschuhe sind deshalb wasserdicht und gut isoliert. Wer den richtigen Schuh trägt, hat trockene und warme Füße, wenn es draußen kalt und nass ist. Die Optik ist auch nicht zu vernachlässigen und so bieten die Winterschuh-Trends 2022 Inspiration. Fünf davon im Überblick.

Winterschuhe: Das gilt es zu beachten

Wasserabweisend und warm müssen die Schuhe sein. Trotz der wasserdichten Eigenschaft müssen Winterschuhe aber immer wieder imprägniert werden. So können sie Feuchtigkeit optimal abhalten und die Füße schützen. Achten Sie beim Kauf von Winterschuhen auch darauf, dass es sich ein atmungsaktives Material handelt. Weil die Schuhe gut abgedichtet sind, könnten die Füße andernfalls schwitzen. Das Material innen ist deshalb so wichtig wie das äußere. Ein gutes Profil ist außerdem ratsam. Wer sich beispielsweise in der Stadt viel auf ebenen und gepflasterten Untergründen bewegt, profitiert auch von einer guten Sohle, denn sobald Schnee und Eis liegen, kann ein solides Profil vor dem Ausrutschen schützen. Outdoor-Ausflüge in die Natur erfordern in jedem Fall ein festes Profil. Wintertaugliche Wanderschuhe schützen die Füße zuverlässig vor Nässe, Kälte und verleihen sicheren Halt.

Tipp: Wanderschuhe sollten immer über den Knöchel reichen. Das reduziert das Risiko, umzuknicken und Schnee und Nässe gelangen weniger schnell in die Schuhe.

1. Schnürstiefel mit Teddy-Fleece

Klassiker kommen nie so richtig aus der Mode, wundern dürfte es daher niemanden, dass sich Schnürstiefel im Jahr 2022 unter den Winterschuh-Trends befinden. Schön sind solche, die von außen einen warmen Braunton haben und von innen eine weiße Fütterung. Das ergibt einen optischen Kontrast. Angesagt ist wärmendes Teddy-Fleece.

2. Winterschuhe mit Plateau

Schnee und Eis liegen auf den Straßen, da kann sich ein Schuh mit hohem Plateau lohnen, der etwas Distanz zwischen Fuß und Untergrund bringt. Winterschuhe mit Plateau dürfen deswegen unter den Winterschuh-Trends 2022 nicht fehlen. Der Schuh kann klobig wirken, sollte daher mit Hosen kombiniert werden, die schmal geschnitten sind.

3. Gefütterte Chelsea-Boots

Beliebter Klassiker sind auch die Chelsea-Boots. Der Schuh kommt ohne Schnürsenkel aus, man schlüpft einfach hinein und schon sitzt der Schuh. Die Einfachheit und Praktikabilität dieser kleinen Stiefel macht sie zum optimalen Winterschuh. Chelsea-Boots sind ein schönes Basic und können dank ihrer Schlichtheit zu allem getragen werden. Im Winter sind Exemplare mit warmer Fütterung empfehlenswert.

4. Stiefel mit hohem Schaft

Hoch hinaus will der nächste Winterschuh-Trend 2022. Stiefel mit hohem Schaft schützen besonders gut vor dem Eintreten von Schnee und Eis. Außerdem wärmen sie nicht nur den Fuß, sondern auch das Bein. In Kombination mit schmalgeschnittenen Jeans oder Strumpfhose und Kleid, wirken diese Winterschuhe stylish.

5. Wintertaugliche Wanderschuhe

Wanderungen im Winter im Schnee sind wunderschön. Das richtige Schuhwerk ist dabei aber entscheidend für einen sicheren Tritt und eine wärmende Isolierung. Diese wintertauglichen Wanderschuhe verfügen über einen knöchelhohen Schaft, sodass der Träger nicht so schnell umknicken kann. Dank der Schnürung kann der Schuh individuell auf den Fuß angepasst werden.

