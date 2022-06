Mehr Mut zum offenen Schuh: Was tragen Männer im Frühling 2022 an den Füßen?

Welche Schuhe man(n) im Frühling trägt, entscheiden nicht nur Temperatur und Komfort, sondern auch der Geschmack. Hier scheinen sich bei sommerlichen Modellen für den Mann die Präferenzen stark zu unterscheiden. Für die einen sind Sandalen eine Modesünde, für die anderen luftiges Must-have. Hier gibt es Inspiration für unten rum.

Socken in Sandalen — für die einen ein deutsches Klischee, für die anderen das Sinnbild der Spießigkeit einer älteren Generation. Das veraltete Bild eines Mannes in Sandalen und weißen Socken ist 2022 längst Geschichte. Hört man sich im Freundes- und Bekanntenkreis um, scheint die Schuhwahl allerdings für das männliche Geschlecht im Frühling alles andere als simpel zu sein. Während Frauen kaum wissen, welcher Schuh dieses Jahr im Trend liegen soll, scheint die Auswahl bei Männern tatsächlich begrenzter.

Das klassische Bild zur heißen Jahreszeit sieht daher wie folgt aus: geschlossene Sneaker zur kurzen Hose und T-Shirt. Die Gründe für die Auswahl des Looks lauten "Sandalen sehen nicht gut aus" oder "es gibt zu wenig Auswahl für Männer". In Sneakern kann es bei über 30 Grad aber schnell zu heiß werden. Offene Schuhe verschaffen hingegen Abkühlung und lassen sich zudem vor dem spontanen Sprung ins kühle Nass schnell an- und ausziehen. Von "Adilette" bis Sandale — Inspiration findet man(n) hier.

Sandalen

Zweifelsohne bieten Sandalen den Vorteil, den Füßen im Sommer Frischluft zukommen zu lassen. Außerdem haben die Füße in ihnen Halt (anders als in Flip-Flops oder "Adiletten"). Wer nach einem Schuh sucht, der für längere Ausflüge taugen soll, für den ist die Sandale die richtige Wahl. Es gibt sie in zahlreichen Formen, Farben und Materialien. Für den Alltag eignen sich Sandalen aus Leder oder künstlichen Materialien. Sportliche Aktivitäten erfordern hingegen eine stabile Sohle sowie einen zusätzlichen Riemen an der Ferse für ausreichend Halt.

"Adiletten"

Zum unkomplizierten Reinschlüpfen eignen sich auch "Adiletten" hervorragend. Die Badelatschen nehmen an Beliebtheit als Sommerschuh 2022 weiterhin zu. Geboren wurde die "Adilette" 1963 von "Adidas", weil Athleten nach einem Schuh verlangten, den man in den Umkleiden und in der Dusche tragen konnte. Der Schuh ist vielseitig und überzeugt im Sommer vor allem durch eine große Farbauswahl. Alle können den Trendschuh tragen und nach persönlichen Geschmack auswählen. Wichtig zu wissen ist allerdings, der Schuh bietet im Verhältnis zu Sandalen mit mehreren Riemen weniger Halt. Für den Ausflug in den Park oder ans Meer eignen sich die legeren Schuhe aber allemal.

Sneaker

Selbstverständlich sind die bequemen Treter im Sommer kein Tabu. Insbesondere an lauen Sommerabenden sind Sneaker eine gute Wahl. Wichtig ist, atmungsaktiv sollte der Schuh sein. Ebenso darf die Farbwahl gerne bunter ausfallen. Klassische weiße Sneaker sind allerdings auch nie verkehrt und passt als Basic in jeden Schuhschrank.

Zehentrenner

Neben der "Adilette" gelten auch sogenannte Zehentrenner wie Flip-Flops als beliebter Schuh im Sommer. Das liegt nicht nur am Komfort, sondern auch am meist leicht zu pflegendem Material. Sand, Wasser oder Schmutz können Zehentrennern selten etwas anhaben. So sind die robusten Schuhe gute Begleiter für Meer und Badesee. Für den Alltag eignen sich die Schuhe optisch zwar auch, aber Halt und Tragekomfort sind eher für kürzere Tragezeiten gemacht.

