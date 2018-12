Ireland Baldwin (23) zeigt ihre langen Model-Beine - und das auf besondere Art und Weise. Ein Instagram-Schnappschuss zeigt die Tochter von Alec Baldwin (60) in einem gewagten Look. Sie trägt eine schwarze Hose, an der die Unterbeine von Strapsen in gleicher Farbe festgehalten werden. Unter den eigentlich für Strümpfe vorbehaltenen Haltern blitzt nackte Haut hervor. Zu der Highwaist-Hose trägt das Model ein hochgeschlossenes Shirt und kombiniert zum Outfit spitze High Heels in Schwarz. Mit einem Accessoire in ihrer Hand deutet sie an, zu welcher Gelegenheit sie den All-in-black-Look tragen will: "So, glaubt ihr, dass Santa kommen wird, wenn ich diese Hose trage?"

Zumindest kann davon ausgegangen werden, dass die rote Weihnachtsmütze in Kombination mit dem Strapsen-Look ihrer Familie zum besinnlichen Fest eher weniger gefallen wird. Ihr Vater Alec Baldwin hat sich schon einmal über ihre freizügigen Outfits auf Instagram beschwert und unter ein Foto kommentiert: "Nein! Einfach... Nein!". Ireland verrät auch, wo sie den ungewöhnlichen Zweiteiler erstanden hat: "Fashion Nova" aus Los Angeles ist durch viel prominente Unterstützung auf Instagram längst zu einem Viral-Brand mit 14 Millionen Followern geworden.