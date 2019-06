Jada Pinkett Smith (47, "Girls Trip") hat den roten Teppich der MTV Movie & TV Awards gerockt. Die Preisverleihung wurde am Samstag in Kalifornien aufgezeichnet und wird am Montag im US-TV ausgestrahlt. Die Ehefrau von Hollywood-Star Will Smith (50, "Bad Boys") erhält in diesem Jahr den Trailblazer Award, den sie sich in einem glänzenden Hosenanzug in Silber abgeholt hat. Das Schwarz der Knöpfe und am Revers des Blazers griff ihr schwarzes Top auf.

Schwarze Pumps von Giuseppe Zanotti rundeten ihr Outfit ab. Beim Schmuck setzte sie auf silberne Ringe sowie silberne Hänge-Ohrringe. Das Make-up dominierte silberner Glitzer-Lidschatten und glänzender Lipgloss. Die kurzen, blond gefärbten Haare der Schauspielerin waren zu einem Linksscheitel frisiert und machten den rockigen Look komplett.