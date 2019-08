Look des Tages

Die Straßen von New York werden zum Catwalk: Auf dem Weg zur Aufzeichnung ihres Auftritts in "The Late Show with Stephen Colbert" hat Schauspielerin Jada Pinkett Smith (47, "Girls Trip") strahlend für die Fotografen posiert. Die Ehefrau von Hollywood-Star Will Smith (50) präsentierte sich in einem schicken Ensemble. Zur engen, schwarzen Lederhose kombinierte sie ein edles, ärmelloses Wickel-Top in den Farben Gold, Schwarz, Silber, Blau und Rot.

Das Gold-Schwarz des Tops wurde in ihren High Heels aufgegriffen. Als Accessoires trug sie große, goldene Kreolen, goldene Armbänder und einige Ringe. Die langen blonden Braids ihrer Sommerfrisur hatte sie nach hinten gebunden. Dezentes Augen-Make-up und glänzender Lipgloss rundeten den Look ab.