Look des Tages

Bei der Premiere des Action-Krachers "Angel Has Fallen" (Dt. Kinostart 29. August) in Los Angeles warf sich Schauspielerin Jada Pinkett Smith (47) selbstbewusst in Pose. Die Ehefrau von Hollywood-Star Will Smith (50) präsentierte in ihrem sexy Zweiteiler viel nackte Haut. Das schwarze Bustier-Oberteil mit weißen Punkten setzte ihr Dekolleté und ihre durchtrainierten Arme in Szene. Der lange Rock im gleichen Muster gewährte dank hohem Schlitz und langer Schleppe einen Blick auf ihre nackten Beine.

Dazu kombinierte die zweifache Mutter Sandalen mit hohem Absatz, ebenfalls in Schwarz. XXL-Creolen in Silber sowie ein funkelnder Ring am rechten Zeigefinger unterstrichen ihren sexy Look. Einen weiteren Hingucker lieferte die 47-Jährige mit ihren blond gefärbten Cornrows, die sie zu einem hohen Dutt zusammengesteckt hatte. Ein dramatisches Augen-Make-up sowie pink geschminkte Lippen rundeten ihren Look ab.