An Selbstbewusstsein hat es Jaden Smith (19) noch nie gemangelt. Was der Sohn von Will Smith (49, "Der Prinz von Bel-Air") und Jada Pinkett Smith (46, "Girls Trip") nun allerdings von sich gegeben hat, das kann durchaus als vermessen bezeichnet werden. Denn wenn er ein Kleid tragen würde, dann würde er damit laut eines aktuellen Tweets nicht nur "eine neue Welle lostreten". Der junge Schauspieler, der sich gerne als ausgeprägtes Multitalent sieht, bezeichnet sich mit einem Hashtag wie in seinem gleichnamigen Song auch noch als "Icon", also als eine "Ikone".