Vor dem Spiegel herrschen bei Jared Leto Chaos und absolutes Desaster: Der Musiker zeigt seinen Fans auf Instagram seine Schmink-Routine.

Jared Leto (51) ist für seine außergewöhnlichen Looks bekannt. Der Schauspieler und Musiker greift nicht nur oft zu eher femininer Kleidung, sondern lässt auch beim Make-up seiner Kreativität freien Lauf. Auf Instagram gab der Oscarpreisträger seinen Fans jetzt bereits zum zweiten Mal einen Einblick in seine Schmink-Routine vor Konzerten. Diese lässt sich am besten mit dem Wort "Chaos" beschreiben.

Das ist Jared Letos Schmink-Geheimnis

In dem Video-Clip beginnt Leto damit, ziemlich unordentlich mit einem Pinsel knallroten Lidschatten auf seinen Augenlidern und auf seine gebleichten Augenbrauen zu verteilen. "Das ist sozusagen die erste Sauerei, die ich mache", erklärt er den ersten Schritt seiner Make-up-Routine. "Dann räume ich ein bisschen auf", erläutert er weiter, während er mit einem Tuch Teile des Lidschattens wieder entfernt. "Man schminkt sich nicht, man nimmt es ab."

Anschließend tupft er mit einem Pinsel gelbe Farbe in seinen Haaransatz. Aus dem Off wird er gefragt, was ihn dazu inspiriert und Leto antwortet ganz pragmatisch: "Ich weiß es nicht. Ich frage mich einfach: Wo kann ich sonst noch was hin tun?"

Er bittet seine Follower um Hilfe

Im letzten Schritt trägt er roten Lippenstift auf und schließt damit seine Make-up-Routine ab. "Und da habt ihr es. Es nennt sich 'Totales Desaster'." Im Kommentar zum Video bezeichnete er das Schmink-Tutorial außerdem als "Hot Mess" (auf deutsch: Chaos) und bat um Tipps seiner Fans. "Ich brauche sie", fügte er mit einem weinenden Emoji hinzu.

Bereits vor knapp einer Woche zeigte er auf Instagram bereits ein ähnliches Make-up-Tutorial mit dem Hashtag #GetReadyWithMe (auf Deutsch: Macht euch mit mir fertig).