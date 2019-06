Sie ist der neue Star am Model-Himmel: Jasmine Sanders (27). Die Tochter einer Deutschen und eines US-Soldaten reist aktuell von einem Foto-Shooting zum nächsten. Zuletzt stand sie für die legendäre "Swimsuit"-Ausgabe der "Sports Illustrated" vor der Kamera. Ihr neuester Coup: Sie ist das neue Gesicht des Hamburger Dessous- und Bademoden-Herstellers Lascana.

"Ich lebe jeden Tag meinen Traum", freut sich Sanders im Interview über ihren Megaerfolg. Die 27-Jährige modelt bereits seit sie 13 Jahre alt ist. Zu ihren besten Freunden zählt unter anderem der Kardashian-Clan. "Ich bin so dankbar und fühle mich sehr gesegnet", gibt sich Sanders bescheiden.

Über drei Millionen Follower auf Instagram

Allein auf Instagram folgen ihr unter dem Pseudonym "Golden Barbie" über drei Millionen Fans. Ein Spitzname, der noch aus ihrer Schulzeit stammt. Sanders wurde in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) geboren. Vor ihrem zweiten Geburtstag zog die Familie in die USA. "Ein Lehrer nannte mich wegen meiner blonden Haare 'Goldilocks'. Meine Freunde sagten oft, dass ich wie eine Barbie-Puppe aussähe", erinnert sich Sanders. "Als ich mit meiner Schwester dann über einen Namen für die sozialen Medien nachdachte, sind wir schließlich auf 'Golden Barbie' gekommen. Und es passt!"

Sie genieße es sehr, mit ihren Fans zu kommunizieren. Früher sei das für Models unmöglich gewesen. "Jetzt kann ich alle an meiner Arbeit teilhaben lassen und bekomme sofort Feedback", freut sich Sanders. Für Lascana ließ sich die 27-Jährige in sexy Dessous und Bademode ablichten. An ihrem Traumkörper arbeitet Sanders hart. Mit ihrem Personaltrainer Kirk trainiere sie regelmäßig in New York. Auch wenn ihr Terminplan oft sehr hektisch sei, versuche sie immer wieder, verschiedene Workouts miteinander zu kombinieren. "Ich liebe es, mit meinem Hund zu joggen oder mit Freunden zu wandern. So kann ich mit ihnen Zeit verbringen und tue auch noch etwas für meine Gesundheit."

"Ich lebe mein Leben, wie ich es will"

Das Motto der neuen Lascana-Kampagne lautet "Your World. Your Rules.". Eine Botschaft, die Sanders bestens verkörpert. "Ich arbeite jeden Tag hart daran, um besser zu werden und ein sorgenfreies Leben führen zu können. Und mit sorgenfrei meine ich, mich nicht mit Menschen zu umgeben, die mir nicht guttun. Ich lebe mein Leben, wie ich es will."

Als ihr großes Vorbild nennt sie Supermodel Naomi Campbell (48). "Sie ist eine echte Ikone. Ihr Walk ist legendär und sie strahlt so viel weibliche Stärke aus." Doch Sanders will noch mehr. Sie träumt auch von einer Karriere auf der großen Leinwand. "Ich möchte mich in der Schauspielerei ausprobieren und irgendwann in einem spannenden Actionfilm im Kino zu sehen sein." Für Sanders hat ihre Karriere offenbar gerade erst begonnen.