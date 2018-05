Die Filmfestspiele von Cannes sind feierlich gestartet. Am Dienstag feierte das Festival mit der Premiere von Asghar Farhadis neuem Film "Everybody Knows" seinen Auftakt. Mit dabei auf dem roten Teppich: das Ehepaar Penélope Cruz (44, "Vicky Cristina Barcelona") und Javier Bardem (49, "No Country for Old Men"). Die beiden sind die Hauptdarsteller des ersten von 21 Beiträgen, die in diesem Jahr bei dem Wettbewerb an der Côte d'Azur gezeigt werden.

Die beiden Spanier beeindruckten dabei nicht nur mit ihrer schauspielerischen Leistung, sondern auf dem roten Teppich vor allem mit ihrem Stilgefühl. Cruz trug ein bodenlanges Abendkleid mit Schleppe aus schwarzer Spitze und schwarzem Tüll. Beim Schmuck hatte sie sich hingegen zurückgehalten, um nicht von ihrem Kleid abzulenken.

Bardem trug passend zum opulenten Outfit seiner Frau einen extravaganten Smoking in Dunkelblau, dessen Anzugjacke mit einem filigranen schwarzen Blumenmuster bestickt war. Darunter trug der Schauspieler ein leuchtend weißes Hemd. Arm in Arm bildeten die beiden so ein wundschönes Power-Paar!