Geschäftstüchtig sind sie ja, die Kardashians. Dabei haben sie aber vielleicht nicht immer die allerfrischesten Ideen. Erst kürzlich machte Kim Kardashian (37) öffentlich, dass ihr neues Parfum in einem Flakon veröffentlicht werden soll, der dem kurvigen Körper der Reality-TV-Schönheit nachempfunden ist. Viele Fashion- und Beauty-Kenner fühlten sich sofort an den ikonischen Flakon von Jean Paul Gaultiers (66) Damenduft "Classique" erinnert.

Kardashians nicht auf dem Laufenden

Auch das nach dem weltbekannten Modeschöpfer benannte Unternehmen sah wohl schnell die Parallelen und machte sich nun auf Instagram lustig. "Keeping up with the fragrance's news!" heißt es dort zu einem Bild des hauseigenen Duftes - natürlich eine freche Anspielung auf "Keeping up with the Kardashians". Zudem wurde eine Konzeptzeichnungen des Original-Flakons aus dem Jahr 1993 veröffentlicht. Die Kardashians scheinen also zumindest in Sachen Parfum nicht ganz auf dem Laufenden zu sein.