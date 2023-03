von Anna Scheibe Der Jeansrock ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich Modetrends durchaus über Jahrzehnte halten können. Ob kurz geschnitten oder lang: Der Denim-Klassiker wird immer wieder neu erfunden – so auch 2023. Wir stellen Ihnen drei neue Trends vor.

Zugegeben, so richtig neu sind die Jeansrock-Trends in diesem Jahr nicht. Zumindest was die Länge der beliebten Kleidungsstücke angeht: Von Mini über Midi bis Maxi sind wieder altbekannte Styles dabei. Aber was genau zeichnet das It-Piece dann aus? Es sind die Farben und Schnitte, die dem Denim-Klassiker 2023 neues Leben einhauchen – und zu einem absoluten Must-have für Fashionistas macht. Ob A-Linie, High Waist oder Bleistiftrock: Im Folgenden stellen wir Ihnen drei beliebte Looks vor, die Sie zu Hause ganz leicht nachstylen können.

Maxiröcke

In diesem Jahr feiern Maxi-Jeansröcke ihr großes Comeback. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für einen geraden Schnitt, eine A-Linie oder einen Stufen-Look entscheiden – solange der Rock mindestens bis zu den Knöcheln reicht, liegen Sie 2023 voll im Trend. Besonders angesagt in diesem Jahr ist ein alter Bekannter: der Beinschlitz. Er findet sich meist auf der Vorderseite und kann unterschiedlich kurz der lang ausfallen. Und wie kombiniert man dieses Outfit am besten? Je nachdem, ob Sie sich lieber sportlich oder schick kleiden, empfehlen wir Sneaker und Boots oder auch Ballerinas und Stiefel als passendes Schuhwerk. Was die Oberbekleidung betrifft, so können Sie eine Bluse oder ein Crop Top wählen, gerne in Kombination mit einer Jeansjacke oder einem Blazer. Im Übrigen eignet sich der Jeansrock mit Maxi-Länge genauso für kurvige Frauen.

Midiröcke

Dass Beinschlitze in diesem Jahr wieder groß im Kommen sind, beweisen auch die Jeansröcke in Midi-Länge. Die meisten Modelle reichen bis zur Wade, wodurch sie ihren typischen Look erhalten. Was die Farbpalette angeht, so variieren die Waschungen 2023 von klassischen Blautönen bis hin zu dunkleren Nuancen wie Schwarz oder Grau. Besonders auffällig in dieser Modesaison sind (neben den Schlitzen) kleine Hingucker wie Knopfleisten, geometrische Nähe, Gürtel oder eingelegte Falten. Und natürlich gibt es auch hier Midi-Jeansröcke für große Größen. Für noch mehr Komfort sorgt der Schnitt, wenn Sie sich für ein Model mit elastischem Bund entscheiden – hier können Sie zwischen einer komplett gerafften Version wählen oder einer halbseitigen. Kombiniert werden die Schnitte 2023 gerne mit Sneakern, Loafern oder Pumps.

Miniröcke

Ein weiterer Denim-Klassiker, der in den Jeansrock-Trends 2023 natürlich nicht fehlen darf, ist der Minirock. Das beliebte It-Piece ist seit den 60er Jahren aus den Kleiderschränken dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grund muss sich das schmale Stück Stoff auch gar nicht mehr großartig neu erfinden – stattdessen wartet der Modeliebling in diesem Jahr mit feinen Raffinessen auf. Besonders angesagt sind Mini-Faltenröcke, geraffte Bündchen, Knopfleisten oder auch seitliche Eingriffstaschen. Abgerundet wird der coole bis rockige Look durch derbe Boots, sportliche Sneaker und obenrum gerne in Kombination mit einer Lederjacke. Und wie steht's um die Farbpalette? Auch da ist von Blau bis Schwarz wieder alles dabei. Der Sommer kann also kommen, bis es soweit ist, lassen sich Miniröcke mit Leggings oder Strumpfhosen kombinieren.

