Vielseitig, trendig und cool: So kennen wir die Jeansjacke seit den 1970er Jahren. Eine Garderobe ohne Jeansjacke ist unvollständig. Egal ob klassisch, Oversized oder mit Patchwork-Details: Das It-Piece bleibt ein zeitloser Favorit, der sich immer wieder neu erfindet. Der stern zeigt fünf angesagte Jeansjacken-Modelle der Saison.

Kaum ein Klassiker der Modewelt hält sich seit so vielen Jahrzehnten und erfreut sich einer großer Beliebtheit: die Jeansjacke. Jedes Jahr überrascht uns das Denim-Stück mit neuen Varianten und Trends. In diesem Artikel wirft der stern einen Blick auf die neuesten Trends und angesagtesten Styles der Saison. Doch was macht das Kleidungsstück eigentlich so beliebt? Und wo hat es seinen Ursprung?

Die Geschichte der Jeansjacke

Der Ursprung der Jeansjacke lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als die ersten Arbeitshosen aus robustem Denimstoff hergestellt wurden. Die Firma Levi Strauss & Co. war einer der Pioniere in der Produktion von Denimkleidung und hatte bereits 1873 die erste Jeanshose auf den Markt gebracht. Die Idee, aus demselben robusten Denimstoff auch Jacken herzustellen, entstand in den 1880er Jahren in den USA. Zu dieser Zeit trugen Arbeiter auf Farmen und in Bergwerken gerne Denimkleidung, da sie besonders widerstandsfähig und strapazierfähig war.

Die erste Jeansjacke – wie wir sie heute kennen – wurde jedoch erst 1905 von Levi Strauss & Co. hergestellt und auf den Markt gebracht. Die Jeansjacke entwickelte sich schnell zu einem Symbol für die Arbeiterklasse und wurde in den 1950er Jahren auch von Jugendlichen und Rock'n'Roll-Fans getragen, die sie als rebellisches Statement und Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeit betrachteten. Heute ist die Jeansjacke aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken und wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt getragen. Die Idee, aus robustem Denimstoff eine Jacke herzustellen, hat sich als zeitloses und erfolgreiches Konzept erwiesen und bleibt ein fester Bestandteil der Modewelt. Die folgenden fünf Modelle sind auch in diesem Jahr der absolute Denim-Renner.

Der Trucker Look

Trucker-Jeansjacken haben ihren Ursprung in der Arbeitskleidung von Lastwagenfahrern (engl. "trucker"). Diese Jacken zeichnen sich durch ihre robuste, strapazierfähige und langlebige Herstellung aus, die den harten Arbeitsbedingungen auf der Straße standhalten soll. Trucker-Jeansjacken sind in der Regel aus schwerem Baumwolldenim gefertigt und haben eine lockere Passform, die es den Trägern ermöglicht, darunter zusätzliche Kleidungsschichten zu tragen. Sie sind oft mit großen Knöpfen oder Druckknöpfen versehen, die einfach zu schließen sind und eine schnelle Anpassung an wechselnde Temperaturen oder Bedingungen ermöglichen. Trucker-Jeansjacken sind besonders beliebt bei jungen Erwachsenen und in der Streetwear-Szene, da sie ein cooles, lässiges und dennoch praktisches Aussehen unterstreichen.

Der Oversized Look

Die Oversize-Jeansjacke ist ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Die lässige Passform und der robuste Stoff machen sie zu einem perfekten Begleiter für den Frühling und Herbst. Die Jacken sind in vielen verschiedenen Waschungen erhältlich, von hellen bis hin zu dunklen Tönen. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Trend zur Oversize-Jeansjacke ist nicht nur bei Frauen beliebt, sondern auch bei Männern. Sie können die Jacke ebenfalls in vielen verschiedenen Styles tragen und damit ihr Outfit aufwerten. Die Oversize-Jeansjacke kann auf viele verschiedene Arten gestylt werden: beispielsweise mit einer engen Jeans, einem Rock oder einer Hose. Auch ein Kleid kann mit einer Oversize-Jeansjacke aufgewertet werden. Abgerundet wird der Look dann mit Accessoires wie einer Statement-Kette oder einer Sonnenbrille.

Das warme und gemütliche Modell

Jeansjacken mit einem warmen Futter aus Sherpa- oder Lammfellimitat sehen nicht nur stylisch aus, sondern sind auch praktisch und halten an kühlen Tagen warm. Das weiche und flauschige Material gibt der Jacke einen gemütlichen Look, der perfekt für die kalten Wintermonate geeignet ist. Es sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und macht die Jacke zu einem idealen Begleiter für lange Spaziergänge im Freien.

Kurz und knapp – das Crop-Modell

Die Cropped-Jeansjacke ist eine kürzere Version des klassischen Jeansjacken-Styles. Die verkürzte Länge macht sie zu einem perfekten Begleiter für den Frühling und Sommer. Der Trend der Cropped Jeansjacke ist bei vielen Frauen beliebt. Die Jacke ist vielseitig kombinierbar und wertet ihr Outfit auf. Auch Männer können die Jacke tragen und damit einen lässigen und coolen Look kreieren. Sie ist ein Must-have für jeden Mode-Liebhaber.

Jeansjacken-Trends: It's a Patch!

Die Jeansjacken mit verschiedenen Denim-Patches oder -Stoffen sind ein echter Hingucker. Die unterschiedlichen Patches und Stoffe geben der Jacke eine individuelle Note und machen sie zu einem Unikat. Die Patches können aus verschiedenen Farben und Waschungen bestehen und in unterschiedlichen Größen angeordnet sein. Es gibt sie mit farbigen Patches, mit auffälligen Stickereien oder mit aufgenähten Applikationen. Dadurch sind sie für jeden Geschmack und Stil geeignet. Wer eine Jeansjacke mit verschiedenen Denim-Patches oder -Stoffen kaufen möchte, sollte darauf achten, dass sie gut verarbeitet sind.

