Der Look von Jella Haase beim Filmfest in Hamburg erinnerte an vergangene Fashiontage. Gutes kehrt jedoch bekanntlich wieder - so auch Cord.

Längst muss es nicht mehr das bodenlange Abendkleid sein, um auf dem roten Teppich glänzen zu können. Das weiß auch Schauspielerin Jella Haase (27, "Nirgendwo"). Sie besuchte die Premiere des Kinofilms "Bis wir tot sind oder frei" auf dem 28. Filmfest Hamburg am Samstag (26. September) in einer olivgrünen Cordhose, die zwar bieder wirkte, gekonnt gestylt jedoch den Nerv der Modezeit traf.

Es war ein schlichter, zurückhaltender Look, den Haase präsentierte. Ihre weite, überlange Hose im angedeuteten Marleneschnitt kombinierte sie mit einer cremefarbenen, zugeknöpften Bluse mit Lochstickerei sowie Rüschenbesatz an Kragen und Ärmeln. Schwarze Lederaccessoires in Form eines simplen Gürtelbandes und Pumps, deren Spitzen in der Bewegung unter dem Hosensaum hervorguckten, rundeten den Auftritt ab. Für einen aufregenden Stilbruch sorgte der mondän-moderne Micro Pony der Schauspielerin.