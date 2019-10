Jenna Dewan (38, "Witches of East End") feierte ihren Durchbruch mit dem Tanzfilm "Step Up" (2006) an der Seite von Ex-Mann Channing Tatum (39). Nun zeigte die Schauspielerin, dass sie einige Tipps auf Lager hat, wenn es um das richtige Auftreten beim Tanzen geht. In der Show "Watch What Happens Live" von Andy Cohen (51) wurde sie gefragt, welches ihr Hauptärgernis sei, wenn sie Popstars tanzen sehe. "Wenn sie auf High Heels laufen", antwortete Dewan prompt.

Verrät sie das Geschlecht ihres Babys?

Popstars würden beim Laufen auf High Heels oft "aufstampfen". Wie es richtig gehe, demonstrierte Dewan sogleich - natürlich ebenfalls in High Heels. Dabei zeigte sie einen perfekt schwingenden Gang. Und wer unter den Mega-Stars habe diesen Fauxpas begangen? "Ihr werdet mich für diese Aussage töten, aber Beyoncé hat das früher getan", antwortete die 38-Jährige. "Aber jetzt läuft sie perfekt auf ihren Heels", fügte sie an.

Ein Fan fragte in der Show auch, ob die schwangere Schauspielerin das Geschlecht ihres zweiten Kindes preisgeben würde. Jenna Dewan erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Steve Kazee (43), wie im September bekannt wurde. "Ich halte das geheim", sagte sie. Dafür verriet sie, wann das Baby zur Welt kommen werde: im März 2020. Aus ihrer gescheiterten Ehe mit Channing Tatum stammt Tochter Everly (6).