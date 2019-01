Am Samstagabend brachte Schauspielerin Jenna Dewan (38, "Step Up") den Frühling nach Beverly Hills. Die 38-Jährige erschien bei der Gold Meets Golden Party in einem sommerlichen Kleid in lila, das mit roten Punkten bedruckt war. Der lange Beinschlitz legte den Blick auf die eleganten Beine der Tänzerin frei. Auch der tiefe Ausschnitt sorgte für ein großes Blitzlichtgewitter bei den Fotografen. Zu dem Punktkleid kombinierte Dewan offene Pumps in Beige.

Handtasche sowie Fuß- und Fingernägel hielt die Schauspielerin im gleichen Beige-Ton wie die schicken Schuhe. Die schulterlangen braunen Haare trug Dewan offen, auf große Schmuck-Accessoires verzichtete sie komplett. Auch beim Make-up setzte die 38-Jährige auf Sommer und nutze einen kräftige Beeren-Ton als Lippenstift sowie leichtes Rouge für ihre Wangen. Das Charity Event, bei dem Schauspieler und berühmte Sportler kurz vor den Golden Globes Spenden sammeln, wurde in diesem Jahr von Nicole Kidman (51) moderiert.