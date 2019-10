Jenna Dewan (38) und Steve Kazee (43) besuchten gemeinsam eine WWE-Feier in Los Angeles. Die schwangere Tänzerin und Schauspielerin zeigte sich dabei in einem schwarzen Jumpsuit, der ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. Der tiefe Ausschnitt brachte zudem ihr Dekolleté zur Geltung - sowie die glänzende Halskette, die sie zu dem Outfit kombinierte. Dewan trug zudem silberne Stilettos. Ihre dunklen Haare ließ sie aus dem Mittelscheitel in leichten Wellen über die Schultern fallen. Steve Kazee, der bei dem gemeinsamen Auftritt seine Hand auf ihren Bauch legte, präsentierte ein schwarz-weiß-gemustertes Hemd.

Das Paar hatte Ende September gegenüber "People" bestätigt, dass es Nachwuchs erwarte. "Wir sind überglücklich, dass unsere Familie wächst", hieß es in einem Statement von Dewan und Kazee. Für Dewan ist es das zweite Kind. Sie hat eine sechsjährige Tochter, Everly, mit ihrem Ex Channing Tatum (39). Kazee, der durch Fernsehserien wie "Shameless", "Nashville" oder "The Walking Dead" bekannt wurde, wird zum ersten Mal Vater. Im Oktober 2018 wurde bekannt, dass die Tänzerin und der Schauspieler ein Paar sind. Etwa ein halbes Jahr zuvor hatten sich Dewan und Channing Tatum nach rund neun Jahren Ehe getrennt.