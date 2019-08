Look des Tages

Manchmal braucht es nicht viel, um die Blicke der Fotografen auf sich zu ziehen: "Beverly Hills, 90210"-Star Jennie Garth (47) war in ihrem pinken Long Blazer der Hingucker bei den Teen Choice Awards am Sonntagabend in Los Angeles. Der zweireihig geknöpfte Blazer setzte die schlanken Beine der Schauspielerin gekonnt in Szene.

Dazu kombinierte Garth quietschgelbe Pumps, funkelnde Statement-Ohrringe und einen XXL-Ring an der rechten Hand. Auf weiteren Schmuck und eine Handtasche verzichtete die dreifache Mutter. Ihre blonden Haare trug die 47-Jährige offen in leichten Wellen. Ein dramatisches Augen-Make-up rundete ihren Look ab. Garth ist aktuell in "BH90210", einem Reboot der Kultserie aus den 1990er Jahren, im US-Fernsehen zu sehen.