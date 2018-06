Am Wochenende dürfte allen "Friends"-Fans das Herz aufgegangen sein. Die ehemaligen Co-Stars Jennifer Aniston (49, "Meine erfundene Frau") und Courteney Cox (53, "Scream - Schrei!") haben zusammen eine Veranstaltung in Los Angeles besucht. Die beiden Hollywood-Ladys, die auch privat eng befreundet sind, waren von Kopf bis Fuß in Chanel gehüllt und es schien fast so, als hätten sie ihre Outfits abgesprochen.

Aniston hatte sich für eine hochtaillierte, schwarze Hose im Seemannsstil entschieden. Dazu kombinierte sie ein einfaches schwarzes Top, schwarze Pumps und eine Fransen-Clutch. Über ihren Schultern hing lässig eine schwarze Smokingjacke. Cox trug ein ähnliches Ensemble. Sie kombinierte zu ihrer langärmeligen, weißen Seidenbluse ebenfalls eine hochgeschnittene, schwarze Hose mit weiten Hosenbeinen sowie eine Chanel-Tasche zum Umhängen aus Tweed.

Beiden Schauspielerinnen fielen die langen Haare offen und in leichten Wellen um die Schultern. Dezentes Augen-Make-up und durchsichtiger Lipgloss vervollständigten ihre Looks. Was sie ebenfalls gemeinsam hatten: Das breite Grinsen auf den Lippen.