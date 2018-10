Lang, lang ist's her, doch Jennifer Anistons (49) Frisur aus der Kultserie "Friends" bleibt wohl für immer unvergessen. In den 1990er Jahren wurde der sogenannte "Rachel-Cut" nach ihrer Serienfigur Rachel Green zum absoluten Trend. Dabei war die Schauspielerin selbst von dem Schnitt alles andere als begeistert, wie sie bei den diesjährigen InStyle Awards am Montag erzählte. Ihr machte die "Rachel"-Frisur nur Probleme.

Sie war völlig überfordert

Als Aniston damals von ihrem guten Freund und Stylisten Chris McMillan, der als Hairstylist des Jahres ausgezeichnet wurde, den Kult-Haarschnitt verpasst bekommen hatte, fand sie ihn anfänglich noch ganz toll. "Wow, das ist fantastisch", habe sie sich gedacht. Doch nach Drehschluss kam dann das große Desaster.

An Tagen, an denen McMillan keine Hand an ihren Haarschopf angelegt hatte, sei die Schauspielerin "mit diesem krausen Mopp auf meinem Kopf" völlig überfordert gewesen. "Ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen musste, was er getan hat," sagte sie auf der Bühne während der Preisverleihung. Mittlerweile, so scherzte die 49-Jährige weiter, sei sie sich sicher, dass McMillan ihr diese komplizierte Frisur nur aufgeschwatzt habe, um sich seines Jobs als ihr persönlicher Stylist sicher sein zu können.