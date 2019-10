Schauspielerin Jennifer Aniston (50) beweist einmal mehr, dass sie über sich selbst lachen kann und Instagram beherrscht. Auch ihr neuester Post hat binnen weniger Stunden bereits fast fünf Millionen Likes eingeheimst. Kein Wunder, denn sie nimmt darin eine beliebte Selfie-Pose auf den Arm: "Woke up like this" ("So bin ich aufgewacht")!

In ihrer Version zeigt sie Vorher-Nachher-Fotos. Auf dem einen sieht man, wie zwei Stylisten an der grimmig dreinblickenden Schauspielerin arbeiten und herumzupfen. Das zweite zeigt das Foto, das nach dem Styling entstanden sein soll. "Ich bin nur ein Mädchen......das mit Haar und Make-up herumsteht. Ein Stylist. Ein Fotograf. Eine Beleuchtungscrew, Windmaschine, Requisiten und ein Computer.... und bittet euch, daran zu denken, dass ich so aufgewacht bin", kommentiert die 50-Jährige selbstironisch dazu.

Ihre beeindruckende Instagram-Karriere startete Jennifer Aniston am 15. Oktober. Mit einem ersten Foto-Post gab sie bekannt, dass sie nun auch in dem sozialen Netzwerk zu finden ist. Das Premieren-Bild war ein Gruppenselfie mit ihren Schauspielerkollegen aus der Erfolgsserie "Friends". Ihr Kommentar dazu: "Und jetzt sind wir auch Instagram-FREUNDE. HI INSTAGRAM". Aktuell hat sie 14.135.158 Likes dafür bekommen und 15,5 Millionen Follower - Tendenz steigend...