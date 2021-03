US-Schauspielerin Jennifer Aniston trägt ein "11 11"-Tattoo am Handgelenk. Mit wem sie es teilt, verrät sie nun.

US-Schauspielerin Jennifer Aniston (52, "Friends") trägt am Handgelenk ein "11 11"-Tattoo. Das teilt sie mit einer ganz besonderen Person. Doch statt an einen verflossenen Lover, Partner oder Ehemann erinnert es an ihre langjährige beste Freundin, Schauspielerin Andrea Bendewald (51). Sie feierte am 4. März ihren 51. Geburtstag und ihr zu Ehren postete Aniston auf ihrem Instagram-Account unter anderem ein Foto, auf dem die beiden ihre Handgelenke nebeneinander halten. Gut zu erkennen: Auch Bendewald trägt das "11 11"-Tattoo.

In einer weiteren Story ist ein altes Schwarz-Weiß-Foto der beiden zu sehen. In Anistons Kommentar dazu erfahren ihre Follower, wie eng die beiden sind. "Happy Birthday an meine ewige Schwester von einem anderen Vater", schreibt sie. Und weiter: "37 Jahre und es werden noch mehr. Und das Beste kommt noch".

In der "New York Times" verriet Aniston im Jahr 2019, dass Bendewald ihre "älteste Freundin" sei. In Anistons aktueller Erfolgsserie "The Morning Show" (seit 2019) spielt Bendewald die Visagistin ihres Charakters Alex Levy.