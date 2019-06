Sie sind wieder vereint: Zur Premiere ihrer neuen Netflix-Krimikomödie "Murder Mystery" im Regency Village Theatre in Westwood zeigten sich Jennifer Aniston (50, "Friends") und Adam Sandler (52, "50 erste Dates") gemeinsam auf dem roten Teppich. Während sich Aniston für den feierlichen Anlass in Schale warf, setzte Sandler wie gewohnt auf ein bequemes Outfit.

Die Schauspielerin wählte für die Premiere ein schwarzes Minikleid aus Leder. Zum ärmellosen, hochgeschlossenen Kleid gehörte ein breiter Gürtel, der die Taille des Hollywood-Stars betonte. Dazu kombinierte Aniston schwarze Riemchen-High-Heels. Ein schlichtes Armband und ein auffälligerer Armreif mit türkisfarbenem Stein rundeten das Outfit ab. Für einen weiteren Farbtupfer sorgte ein roter Nagellack an Händen und Füßen. Ihre glatten, offenen Haare hatte sich die Schauspielerin zum Mittelscheitel frisiert.

Gleich zwei Frauen stahlen ihm die Show

Weite Hose und Jacke in Kombination mit Sneakers: Adam Sandler ist dafür bekannt, dass er bei seinen Outfits in jeder Lebenslage auf Bequemlichkeit setzt. Auch bei der "Murder Mystery"-Premiere blieb er sich treu und erschien in einem blauen Polohemd und einer orange-weiß-blau gestreiften Trainingsjacke der Marke "Fila". Das Farbkonzept verfolgte er jedoch nicht weiter und wählte dazu eine schwarze, weit geschnittene Jeans und schwarze Sneakers. Nicht nur neben seiner Kollegin Jennifer Aniston konnte Sandler in Sachen Eleganz nicht mithalten, auch seine Ehefrau Jackie Sandler (44) glänzte in einer schwarzen Robe mit aufregendem Dekolleté.

Die beiden Schauspieler standen bereits 2011 gemeinsam für die Komödie "Meine erfundene Frau" vor der Kamera. "Murder Mystery" feiert am 14. Juni auf Netflix Premiere. Ein Polizist aus New York und seine Ehefrau (Sandler und Aniston) machen darin eine lang ersehnte Reise nach Europa. Nach einem Mord auf einer Jacht wird es für die beiden jedoch brenzlig.