Jennifer Aniston und Harry Styles trugen denselben braunen Gucci-Anzug. Im Netz streiten sich die Fans darüber, wem das Outfit besser steht.

Da hat sich jemand wohl von Harry Styles (27) inspirieren lassen!? Jennifer Aniston (52) ist das Cover-Model für die September-Ausgabe der US-amerikanischen "InStyle". Für das modische Fotoshooting trägt die ehemalige "Friends"-Darstellerin unter anderem einen braun-gemusterten Anzug von Gucci. Dabei ist Aniston nicht die erste, die sich für dieses Outfit entschied.

Bereits im Mai trug Sänger Harry Styles den identischen Zweiteiler bei den Brit Awards in London und zog damals schon alle Blicke auf sich. Fans der Schauspielerin und des ehemaligen One-Direction-Stars zeigen sich auf Twitter begeistert von den modischen Zwillingen und streiten sich nun darüber, wem der Look denn besser steht.

Jen hat die Nase vorn

"Jen steht es eindeutig besser", schreibt etwa ein Fan der 52-Jährigen. "An Harry sieht das wirklich schrecklich aus", kommentiert ein weiterer Nutzer. Tatsächlich nehmen einige Fans den Musiker aber auch in Schutz: Anistons Foto entstand schließlich bei einem Fotoshooting, deshalb sei ihre Aufnahme ästhetischer als die von Styles, der lediglich von einem Paparazzo abgelichtet wurde.

Aniston und Styles waren schon mal Fashion-Zwillinge

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die beiden offenbar einen Kleiderschrank teilen. In der zehnten Staffel von "Friends" trug die Rachel-Darstellerin ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift: "Save the Drama for Your Mama" (Deutsch: Spar dir das Drama für deine Mama). Einige Jahre später wurde der "Sign of the Times"-Interpret mit demselben Shirt abgelichtet.