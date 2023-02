Ganz in Smaragdgrün: Jennifer Coolidge bei der Premiere von "We Have a Ghost".

In einem schimmernden Tülltraum von Dolce & Gabbana hat Jennifer Coolidge das Blitzlichtgewitter in Los Angeles gemeistert.

"The White Lotus"-Star Jennifer Coolidge (61) hat auf dem roten Teppich in Los Angeles reichlich Glamour versprüht. Die Schauspielerin begeisterte bei der Premiere des Netflix-Films "We Have a Ghost" in einer smaragdgrün Glamour-Robe aus dem Hause Dolce & Gabbana.

Das langärmelige Kleid funkelte nur so im Blitzlichtgewitter. Der lange Tüllrock mit Volant ließ das sonst rundum elegante Kleid auch etwas verspielt wirken. Dazu trug Coolidge ein paar schwarze Handschuhe und dunkelgrüne Samt-Pumps mit glitzerndem Absatz. Ihre blonden Haare stylte sie zu leichten Wellen. Beim Make-up betonte sie vor allem Augen- und Lippenpartie.

"We Have a Ghost" ab 24. Februar bei Netflix

Die Gruselkomödie "We Have a Ghost" ist ab dem 24. Februar bei Netflix verfügbar. Neben Coolidge sind in dem Film auch Anthony Mackie (44), Jahi Di'Allo Winston (19) und David Harbour (47) zu sehen, die bei der Premiere ebenfalls zugegen waren.