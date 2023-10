Florale Superpower: Jennifer Garner strahlt in New York.

Sie strahlt in Kombi aus Rosenrock und Bluse

Jennifer Garner Sie strahlt in Kombi aus Rosenrock und Bluse

Jennifer Garner sorgt im Herbst für Frühlings-Vibes. In New York zeigt sie sich im schicken Ensemble aus pinkem Rosenrock und weißer Bluse.

Jennifer Garner (51) holt den Frühling zurück nach New York. Kurz vor ihrem Auftritt in der TV-Show "Good Morning America" ließ sie sich auf der Straße in einem modischen Ensemble ablichten, das aus einem Midirock mit pinkem Rosenmuster von Valentino und einer weißen Baumwollbluse bestand. Ihre schlanke Taille betonte Garner dabei mit einem schwarzen Gürtel mit goldener Schnalle.

Dazu wählte sie zu ihrem Gürtel passende, schwarze Pumps mit goldenen Details von Saint Laurent. Bei den Accessoires setzte sie auf eine zarte Goldkette mit Anhänger und kleine Ohrstecker. Ihre brünetten, schulterlangen Haare stylte Garner glatt. Ein beeriger Lippenstift und ein schwarzer Lidstrich machten den frühlingshaften Look komplett.

Das ist ihr gesunder Lifestyle

Ihr frisches Aussehen kommt nicht von ungefähr. Jennifer Garner lebt seit vielen Jahren gesund, treibt regelmäßig Sport und setzt auf eine ausgewogene Ernährung.

Auf Instagram nimmt sie Fans und Follower regelmäßig durch ihren gesunden Alltag mit, ob beim Backen in der Küche oder beim HIIT-Workout.