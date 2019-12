US-Star Jennifer Hudson (38, "Dreamgirls") ist bereits mit Oscar, Golden Globe und Grammy ausgezeichnet worden, in einem ausgezeichneten Outfit erschien sie auch zur Weltpremiere des Musicalfilms "Cats" am Montag in New York. Die Sängerin und Schauspielerin trug dabei ein figurbetontes, hochgeschlossenes und bodenlanges Abendkleid mit kleiner Schleppe in Schwarz. Besondere Highlights waren die eleganten, ebenfalls schwarzen Spitzenstickereien im oberen Teil des Kleides sowie unzählige zarte Funkelelemente, die über die komplette Robe verteilt waren. Dazu hatte sie schwarz-funkelnde Pumps kombiniert.

Das portugiesische Model Sara Sampaio (28) hatte dagegen das komplett gegenteilige Outfit für diesen roten Teppich gewählt: Sie erschien in einem schneeweißen Hosenanzug mit weißem Glitzertop darunter zur "Cats"-Premiere. Auch die Pumps waren Ton in Ton. Einzig die Clutch brachte etwas Farbe ins Spiel.

Der Fantasy-Musicalfilm "Cats", den der britische Regisseur Tom Hooper (47) nach dem gleichnamigen Erfolgsmusical inszenierte, startet am Freitag in den USA und UK. Das deutsche Kinopublikum muss sich indes noch bis 25. Dezember gedulden, bis es Jennifer Hudson, Idris Elba, Rebel Wilson, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, James Corden, Jason Derulo und Co. beim Katzen-Spielen zusehen kann.