Zwei Jahre wollte sich Jennifer Lawrence (28, "Silver Linings") Zeit für sich nehmen. Doch schon damals, im September 2017, hatte die Schauspielerin vermutet, dass es sie womöglich schon viel früher wieder vor die Kamera ziehen könnte. Diese Vermutung hat sich nun bewahrheitet. Die 28-Jährige feiert mit dem Streifen "X-Men: Dark Phoenix" am kommenden Donnerstag ihr Comeback auf den deutschen Kinoleinwänden. Und auch bei einem Event in New Jersey hat die Schauspielerin am Wochenende einen strahlenden Auftritt hingelegt. Der erste seit über einem Jahr.

Sommerliche Eleganz

Zum alljährlich stattfindenden Veuve Clicquot Polo Classic erschien Lawrence in einer zartrosafarbenen Robe des New Yorker Fashionlabels Rosie Assoulin. Während ein langer, mit Blütenmuster bedruckter Rock die Beine der Schauspielerin bedeckte, gewährte der tiefe V-Ausschnitt freie Sicht auf ihr Dekoletté. Den sommerlichen Look ergänzte die 28-Jährige mit weißen Sandalen sowie silbernem Schmuck. Stilsicherer hätte sie ihr Comeback im Rampenlicht kaum feiern können.