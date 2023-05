Jennifer Lawrence erschien in einer Traumrobe auf dem roten Teppich in Cannes. Der große Hingucker waren allerdings die Flip-Flops darunter.

Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) erschien in schwarzen Flip-Flops auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen im südfranzösischen Cannes. Das bequeme Schuhwerk war bei der Premiere des neuen Films "Anatomy of a Fall" unter einem knallroten A-Linien-Kleid versteckt.

Stolperer wie sie ihr schon bei einigen öffentlichen Auftritten passiert waren, konnte die Oscarpreisträgerin so vermeiden.

Hollywoods Stolper-Queen

Erstmals vor aller Augen gestolpert war Jennifer Lawrence bei der Oscarpreisverleihung 2013, als sie mit einem Goldjungen für ihre Rolle in "Silver Linings" geehrt wurde.

Im Jahr darauf knickte sie beim Gang über den roten Teppich um und fiel zu Boden. Zwei Jahre später stolperte sie und verlor einen Schuh, als sie ein Abendessen zur Feier ihres Films "Silver Linings Playbook" in London verließ.

Mit eigener Doku in Cannes

Ihr rotes Kleid und ihre Flip-Flops waren ihr zweiter Look an diesem Tag, nachdem sie an einem Fototermin für ihren neuen Dokumentarfilm "Bread and Roses" teilgenommen hatte.

Jennifer Lawrence, die zu diesem Termin ein gestricktes cremefarbenes Kleid trug, hat den Film produziert. Erzählt wird darin vom Alltag dreier Frauen in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban, die sich darum bemühen, ihre Identität und Autonomie wiederzuerlangen. "Es gibt kein Ende dieser Geschichte und man fühlt sich ziemlich hilflos, wenn man darüber nachdenkt, wie man etwas dagegen tun kann", sagte sie laut Medienberichten. "Es ist schwer, das zu vermarkten."

Die Ankunft der militanten politischen Bewegung in Kabul im Jahr 2021 hatte katastrophale Auswirkungen auf die Rechte der Frauen in dem Land. Ihnen wurde jegliches Recht auf Bildung entzogen, und es gab Einschränkungen bei der Beschäftigung und beim Zugang zu öffentlichen Räumen.

Regisseurin Sahra Mani floh aus Afghanistan, als die Taliban im Sommer 2021 die Macht übernahmen, und lebt jetzt in Europa.