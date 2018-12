Dass Jennifer Lopez (49, "Plan B für die Liebe") im nächsten Sommer 50 Jahre alt wird, kann man bei ihrem Anblick kaum glauben. Im Interview mit dem "People"-Magazin, dessen aktuelles Cover die 49-Jährige ziert, verriet sie ihr individuelles Schönheitsgeheimnis. "Ich fasse es mal so zusammen, dass ich versuche einen gesunden Lebensstil zu pflegen", erklärte Lopez, deren neuer Film "Manhattan Queen" am 21. Dezember in den US-Kinos startet und am 17. Januar dann nach Deutschland kommt.

Statt auf strenge Diäten oder einen starren Trainingsplan konzentriere sie sich lieber darauf, viel zu schlafen und viel Wasser zu trinken. An Arbeitstagen schlafe sie mindestens zwischen sieben und neun Stunden - an freien Tagen sogar zwischen "zehn oder elf Stunden". Wenn sie etwas für ihre Figur machen wolle, verausgabe sie sich beim Tanzen in ihrem hauseigenen Studio, so Lopez. Wahlweise kombiniere sie ihr Training mit Yoga, Zirkeltraining oder Gewichtheben.

"Ich bin kein perfekter Esser"

Beim Essen versucht die Sängerin und Schauspielerin wenig streng zu sich zu sein. Sie gebe sich selbst die Erlaubnis leckeres Essen zu genießen. "Ich bin kein perfekter Esser, aber wenn ich denke, dass ich ein paar Tage zu unartig war oder wenn ich versuche ein Paar Pfund abzunehmen, mache ich mir morgens und abends einen Proteinshake." Ihr Lieblingshake setze sich aus Sonnenblumenbutter, Schokoladenproteinpulver und Bananen zusammen.

Außerdem setzt J.Lo auf Spiritualität. Sie meditiere demnach regelmäßig und sage sich selbst täglich eine Affirmation vor: "Ich gehe nach draußen und öffne meine Arme für das Universum, für den Himmel und für Gott." Das funktioniert offenbar bestens. "Ich versuche einfach gut auf mich aufzupassen", so Lopez.