Jennifer Lopez (50, "One The Floor") posierte bei der Premiere ihres neuen Films "Hustlers" auf dem Toronto International Film Festival in einem glamourösen gelben Tüllkleid auf dem roten Teppich. Die sexy Robe von Maison de Couture fiel in einer Schleppe nach hinten, war vorne jedoch ausgestellt, sodass Lopez' lange Beine zur Geltung kamen. Ein großer Ausschnitt lenkte die Aufmerksamkeit zusätzlich aufs Dekolleté. An der Taille entstand durch viele Tüllschichten ein hübscher Tutu-Effekt.

Ihren aufregenden Look vervollständigte die Sängerin mit silbernen Riemchen-High-Heels sowie auffallend funkelnden Ringen. Ein besonderes Highlight war auch ihre glitzernde Clutch, die in Form eines Geldbündels gestaltet war und einen besonderen Bezug zum Film "Hustlers" hat. Jennifer Lopez verkörpert darin die Stripperin Ramona, der diese Tasche gehört. Bereits im April postete die Schauspielerin auf Instagram ein Foto vom Set mit dieser Clutch. "Ramona startet ins Wochenende", kommentierte sie das Bild.

Ihre blonden Haare trug sie geglättet in einem eleganten Long Bob, der ihr Gesicht umrahmte. Die Augen betonte J.Lo mit einem korallfarbenen Lidschatten und Mascara. Ihrem Make-up verlieh sie durch einen Lipgloss in einem Apricot-Ton und Rouge zusätzlichen Glamour. Neben Jennifer Lopez sind in "Hustlers" auch Constance Wu (37), Cardi B (26), Lizzo (31), Trace Lysette (31), Lili Reinhart (22) und Julia Stiles (38) zu sehen. Wann der Film in den Kinos startet, ist noch nicht bekannt.