Große Ehre für Jennifer Lopez (49, "Manhattan Queen"): Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin wird den begehrten CFDA Fashion Icon Award erhalten und darf sich damit hochoffiziell als Mode-Ikone bezeichnen. Sie bekommt den Preis "für ihren langjährigen und globalen Einfluss auf die Mode", wie in einem Instagram-Post des Council of Fashion Designers of America (CFDA) zu lesen ist. "Jennifer nutzt Mode als einen Weg, um Selbstvertrauen und Stärke auszudrücken", lautet die Einschätzung der CFDA-Vorsitzenden Diane von Fürstenberg (72). Sowohl Fans als auch Designer seien stets gespannt auf ihren nächsten Look.

Lopez ist bekannt dafür, immer wieder in spektakulären Outfits in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das würdigt nun auch die CFDA, deren Präsident Steven Kolb sagt, ihr Style sei "mutig, ungehemmt und immer unvergesslich". Designer lieben es, J.Lo für öffentliche wie private Gelegenheiten einzukleiden, so Kolb weiter. Die Zeremonie der CFDA Fashion Awards findet am 3. Juni 2019 in New York statt.