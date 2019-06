Wer bei den CFDA Fashion Awards in Brooklyn, New York, herausstechen will, braucht ein besonderes Outfit. Neben den anwesenden Topmodels Gigi (24) und Bella Hadid (22) sowie Emily Ratajkowski (27) glänzte vor allem Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (49, "Manhattan Queen") auf dem roten Teppich. Sie trug eine leuchtend orangerote, zweiteilige Kreation von Ralph Lauren. Das Ensemble bestand aus einem glitzernden Crop Top mit langen Ärmeln und hohem Kragen sowie einem weiten Rock mit einer langen Schleppe. Der durchtrainierte Bauch der Künstlerin kam durch die Kombination bestens zur Geltung.

Unter dem Rock kamen hohe Pumps im gleichen Rot zum Vorschein. Auch ihre Clutch glitzerte in der Signalfarbe. Ihre langen Haare hatte Jennifer Lopez streng nach hinten zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, so dass ihre Diamant-Hängeohrringe gut zur Geltung kamen. Passend zum Kleid glänzte auch der Lippenstift der Sängerin in einem hellen Rot, während ihre Augen durch dunkles Make-up betont waren.