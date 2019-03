Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") wurde in New York mit Tochter Emme (11) gesichtet, wie die US-Seite "Page Six" berichtet. Die beiden gingen offenbar ihrer Shopping-Laune nach, besuchten jedoch keine Luxus-Boutique, sondern schlenderten durch ein Geschäft der Modekette H&M. Die Sängerin blieb bei ihrem Shopping-Outfit ihrem Styling treu. Besonders ein Accessoire veredelte den Look.

Für den Ausflug mit Tochter Emme trug sie helle Jeans und einen cremefarbenen Pullover mit dezenten Längsstreifen. Dazu kombinierte sie einen babyblauen Midi-Mantel aus Wolle der Marke Vince (rund 614 Euro) und einen farblich dazu passenden Schal mit braunem Pelz-Besatz. Durch eine Quay-Sonnenbrille (rund 53 Euro), die sie selbst für die Marke entworfen hat, sowie Sneaker von Alexander McQueen (rund 433 Euro) wurde das Outfit lässig und alltagstauglich. Ein teures Accessoire sorgte zudem für einen Hauch Glamour.

Keine gewöhnliche Shopping-Tasche

An der linken Hand der Sängerin baumelte eine Himalaya Birkin Bag. Die rund 88.000 Euro teure Tasche aus dem Hause Hermès, die auch Victoria Beckham (44) und Kim Kardashian (38) bei sich zuhause stehen haben, ist aus Krokodilleder gefertigt und gilt als die seltenste und teuerste Handtasche weltweit. Jennifer Lopez ist ein großer Birkin-Fan und soll noch weitere Varianten der Luxus-Handtasche in verschiedensten Farben besitzen.

Lopez steht derzeit besonders aufgrund eines freudigen Ereignisses im Fokus der Öffentlichkeit: Der ehemalige Profi-Baseballspieler Alex Rodriguez (43) hat Anfang März um ihre Hand angehalten. Lopez und Rodriguez, der von 2002 bis 2008 mit Cynthia Scurtis (46) verheiratet war, hatten erst vor kurzem ihr Zweijähriges gefeiert. Für J.Lo wird es die vierte Ehe sein, ihre dritte mit Sänger Marc Anthony (50) hielt von 2004 bis 2014. Mit ihm hat sie die elfjährigen Zwillinge Emme und Max.