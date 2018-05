Bei der "World of Dance"-Premiere sorgte Jennifer Lopez (48, "Ain't Your Mama") für Aufsehen: Die Sängerin und Schauspielerin erschien zu dem Event in Los Angeles in einem hautengen Kleid mit Leo-Print von Sergio Hudson. Die hochgeschlossene und langärmlige Robe reichte bis über die Knie der 48-Jährigen. Besonderer Hingucker waren die verstärkten Schultern. Insgesamt wurden ihre Kurven so gekonnt in Szene gesetzt.

Spitze dunkle Pumps von Christian Louboutin und eine schwarze Clutch vervollständigten das sexy Outfit. Ihre Haare hatte Lopez streng nach hinten zu einem hohen Dutt gebunden. Dunkle Smokey Eyes sorgten für einen aufregenden Augenaufschlag. Als Accessoires dienten der Sängerin kleine Ohrstecker und zwei Ringe an der Hand.