Jennifer Lopez (48, "Ain't your mama") steigt ins Beauty-Business ein! Die Latina lanciert am 26. April laut "Harper's Bazaar" eine Make-up-Kollektion in Zusammenarbeit mit der polnischen Kosmetikmarke Inglot. "Das wollte ich schon lange machen", so die Sängerin. Schließlich würde sie ohnehin ständig von Leuten nach den Produkten gefragt, die sie benutze.

J.Los Kollektion ist dem Bericht zufolge ziemlich umfangreich. Sie soll aus insgesamt 70 Produkten bestehen, darunter Lidschatten, Bronzer, Lippenstifte, Rouge, Mascara und Puder. Farblich dominieren Nude- und Goldtöne, außerdem sollen schimmernde Nuancen dabei helfen, den typischen J.Lo-Glow zu erhalten. Was der Zwillings-Mama bei der Kollektion besonders wichtig war: Der Preis, um qualitativ hochwertige Produkte zu gestalten, die gleichzeitig erschwinglich sind. Zudem wollte sie eine Linie kreieren, die genau das repräsentiert, was sie selbst in puncto Farbauswahl und Qualität benutzen würde.