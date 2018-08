Jennifer Love Hewitt (39, "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast") weiß genau, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles trug die Schauspielerin ein sommerliches Kleid mit floralem Print aus braun-schwarzen Blättern und roten Mohnblüten. Der wadenlange Rock in A-Linie war leicht gewellt, das Oberteil saß besonders eng und betonte die schlanke Taille der 39-Jährigen. Der Hingucker war aber definitiv der tiefe V-Ausschnitt, der der Schauspielerin ein sexy Dekolleté zauberte.

Zum schicken Blumendress kombinierte Hewitt dezente, spitze Pumps in Schwarz sowie unauffällige Ringe und Creolen. Mit knallrotem Lippenstift griff sie die Farbe der Mohnblumen im Kleid auf, Rouge auf den Wangen verliehen der Schauspielerin zudem einen frischen Touch. Ihre Augen betonte sie mit schwarzem Eyeliner und Mascara. Um den sommerlich-frischen Look perfekt abzurunden, fiel ihr das braune Haar in leichten Wellen auf die Schultern.