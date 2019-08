Look des Tages

So sexy kann ein Sommerkleid sein: Schauspielerin Jenny Elvers (47, "Männerpension") erschien zum Presseball in Berlin in einem apricotfarbenen Chiffonkleid. Der durchsichtige, bodenlange Rock gab den Blick auf ihre Beine frei und ließ zudem den Spitzenbody durchschimmern. Das Kleid bestach sowohl an der Taille als auch an den breiten Trägern durch Details aus Spitze. Ein tiefer V-Ausschnitt setzte Elvers' Dekolleté gekonnt in Szene.

Zum sommerlichen Look kombinierte die 47-Jährige Sandaletten mit Absatz. Ein besonderer Hingucker: die leuchtend rote Lederclutch. Die auffällige Handtasche war auch tonangebend für ihre Fingernägel, die ebenfalls in Rot lackiert waren. Bei den Accessoires setzte Elvers auf auffällige, große Hänge-Ohrringe und einen silberfarbenen Haarreifen in Blätter-Optik. Ihre Frisur bestach durch einen Mix aus offenem Haar und Dutt. Das Make-up war natürlich gehalten: Ein nudefarbener Lippenstift, ein Hauch von Rouge und getuschte Wimpern machten den Look komplett.