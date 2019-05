Schauspielerin Jessica Alba (38, "Fantastic Four") trifft den richtigen Ton: Für die Premiere ihrer neuen Serie "L.A.'s Finest" in Los Angeles entschied sie sich für ein knöchellanges Kleid in Rot. Die Robe mit kurzen Ärmeln und einem aufregenden Cut-Out-Ausschnitt zog durch goldfarbene Knöpfe, die sich gleichmäßig auf dem fließenden Stoff des Kleides verteilten, alle Blicke auf sich.

Alba kombinierte passend zu den Applikationen hohe Riemchen-Sandalen in Gold, eine goldglänzende Tasche mit Kettenhenkel und Gold-Creolen. Die Farbe des Kleides nahm die Schauspielerin in ihrem roten Lippenstift und dem roten Lidschatten wieder auf, das Make-up hielt sie ansonsten dezent. Ihre glatten Haare frisierte sie sich zu einem Mittelscheitel und fasste sie in einem Pferdeschwanz zusammen.