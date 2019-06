Man muss keinen großen Aufwand betreiben, um ein Hingucker auf dem roten Teppich zu sein. In einem sommerlichen Outfit präsentierte sich Jessica Alba (38, "Fantastic Four") auf einem Fototermin für ihre neue Serie "L.A.'s Finest" in Madrid. Alba überzeugte in einer locker geschnittenen petrolfarbenen Bluse im "Crop-Top-Style". Der absolute Hingucker des Outfits war ein ausgestellter Midi-Rock mit quer laufenden Streifen in Petrol und Weiß.

Dazu kombinierte die dreifache Mutter cremefarbene Plateau-Sandaletten in Kork-Optik und eine helle Handtasche mit breitem Riemen, die ihrem Outfit eine zusätzliche sommerliche Note verlieh. Ihre glatten Haare hatte sie zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden. Große goldene Creolen und ein roter Lippenstift rundeten ihren Look ab.