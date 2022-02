US-Star Jessica Alba hat sich einen neuen Look verpassen lassen. Das Ergebnis präsentierte sie nun via Social Media.

US-Schauspielerin Jessica Alba (40, "Dark Angel") hat sich beim Friseur ihres Vertrauens einen neuen Look verpassen lassen. Das Ergebnis präsentierte sie nun ihren Followerinnen und Followern auf Instagram.

In dem Clip ist sie erst mit dem bisherigen Haar zu sehen, dann zeigt sie den Farbtopf, der Friseur wirft ein Handtuch in die Kamera und schon ist Albas neuer Look zu sehen. Aus dem dunkelbraunen Bob mit leichter Wellenbewegung in den Spitzen ist ein klassischer, eher strenger und vor allem blonder Bob geworden. Der Kalifornierin gefällt es offenbar, denn sie singt und strahlt zu J. Coles (37) "Work Out" (2011) in die Kamera.

Albas Kommentar dazu verweist indirekt darauf, dass sie nicht zu den Hollywood-Künstlerinnen mit einem stets fixen Signature-Look gehört: "Neuer Tag, neue Frisur", schreibt sie.

Ihr neues Blond kommt gut an

Ihren 19,4 Millionen Followerinnen und Followern gefällt die Typveränderung. Binnen weniger Stunden hat sie schon 137.000 Likes gesammelt. Paris Hilton (40) schickt ein Emoji mit Herzchen-Augen. Und auch der Friseur ist glücklich: "Das hat viel Spaß gemacht und war eine Menge Arbeit!!!! Danke, dass du mir in all den Jahren immer vertraut hast!!!!! Gracias amiga!!!!", kommentiert Robert Ramos.