Hinreißend sah Schauspielerin Jessica Biel (36, "The Tall Man") bei ihrem Auftritt in New York aus. Vor einem Besuch der US-amerikanischen Talkshow "The Late Show with Stephen Colbert" entzückte sie die Fotografen mit ihrem Outfit. Das One-Shoulder-Kleid war weiß und mit roten Blumenmustern bestickt. Durch den enganliegenden Schnitt an der Taille wurde ihre schlanke Figur betont. Eine Schleife am Rücken und der weite Volant-Rock gaben dem Kleid einen eleganten, femininen Touch.

Zu dem Kleid von Johanna Ortiz hatte Biel weiße Pumps von Louboutin und eine rote Clutch von Jimmy Choo kombiniert. Die 36-Jährige verzichtete auf viel Schmuck und setzte nur auf kleine Ohrringe und einige Ringe. Ihre Mähne trug die Ehefrau von Justin Timberlake (37) in sanften Wellen offen über den Rücken gestylt. Mit einem sehr natürlichen Make Up, das aus einem nude-farbenen Lippenstift und dezent geschminkten Augen bestand, rundete sie ihren Look ab.