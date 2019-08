Look des Tages

Bei der Filmpremiere des Horror-Sequels "ES Kapitel 2", das hierzulande am 5. September anläuft, hat Schauspielerin Jessica Chastain (42, "Die Frau des Zoodirektors") alle Blicke auf sich gezogen. Die Darstellerin der erwachsenen Version von Beverly Marsh erschien in einer bodenlangen, schulterfreien Robe in Waldgrün. Verschiedene Applikationen und Verzierungen brachten das Kleid zum Glitzern.

Der Fokus des Looks lag klar auf der Traumrobe. Große Hänge-Ohrringe sorgten für einen zusätzlichen Glitzer-Effekt. Das Make-up war mit dunkler Mascara, roséfarbenem Lidschatten und hellpinkem Lippenstift auf die Glitzer-Steinchen in den Ohrringen abgestimmt. Die rötlichen Haare fielen Chastain in Locken gelegt offen auf die Schultern und rundeten den Glamour-Auftritt perfekt ab.