US-Sängerin Jessica Simpson (38, "Do You Know") erwartet Baby Nummer drei. Die frohe Botschaft verkündete sie am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal - allerdings noch ohne ein Foto von ihrem Babybauch. Stattdessen waren auf dem Bild zum Post ihre beiden Kinder Maxwell (6) und Ace (5) zu sehen. Wie schön schwanger sie schon ist, zeigte die werdende Mama dafür in aller Öffentlichkeit am Flughafen in Los Angeles.

Ihren wachsenden Bauch hatte Simpson unter einem weit geschnittenen Maxi-Kleid verborgen. Doch der Hippie-Look konnte nicht von den Rundungen ablenken, da die 38-Jährige ihren Bauch zudem immer wieder mit einer streichelnden Handbewegung betonte. Zum bunt gemusterten Kleid trug sie außerdem eine XXL-Sonnenbrille, eine khakifarbene Tasche sowie ein breites und zufriedenes Lächeln im Gesicht.