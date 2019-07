Look des Tages

Schauspielerin Joanna García (39, "Gossip Girl") weiß sich in Szene zu setzen. Bei der 34. jährlichen "Cedars-Sinai Sports Spectacular"-Gala in Inglewood meisterte die US-Amerikanerin das Blitzlichtgewitter in einem sommerlichen Midi-Kleid mit floralem Muster. Die roten Blümchen und die zahlreichen Volants an den zarten Spaghetti-Trägern sowie am Rock waren ein echter Blickfang.

Zu ihrem frischen Look kombinierte García rote Riemchen-Sandalen aus Samt. Ihre rote Mähne hatte sie zu leichten Wellen frisiert. Ihre langen Wimpern kamen durch schwarze Mascara sehr schön zum Vorschein. Weiter hielt sie ihr Make-up in natürlichen Nuancen. Zudem hatte die 39-Jährige silberne Ohrstecker sowie dazu passende Ringe angelegt. Eine zarte Gold-Kette machte das farbenfrohe Ensemble komplett.