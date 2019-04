Bei der Premiere des Films "Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché" in Los Angeles war auch Hollywood-Star Jodie Foster (56, "Hotel Artemis") zu sehen. Die Schauspielerin hat in der Dokumentation als Erzählerin mitgewirkt. Auf dem roten Teppich präsentierte sich die Oscar-Preisträgerin in einem gestreiften, grau-schwarzen Kleid mit floralem Muster. Die ärmellose Robe war um die Taille enger gefasst und betonte so die Figur der 56-Jährigen.

Zu dem wadenlangen Kleid kombinierte Foster schwarze Peeptoes. Ihre halblangen Haare hatte sie zu leichten Wellen frisiert, die ihr Gesicht umrahmten. Ohne Accessoires und mit dezentem Make-up stellte sie sicher, dass nichts von ihrem schlichten, aber eleganten Kleid ablenkte.