Schauspielerin Joey King hat bei der Filmpremiere von "Moonfall" nicht nur ein modebewusstes Händchen, sondern auch Mut zur Farbe bewiesen.

"The Kissing Booth"-Star Joey King (22) hat bei der Filmpremiere von "Moonfall" in Los Angeles Mut zur Farbe bewiesen. Die Schauspielerin meisterte das Blitzlichtgewitter in einem kobaltblauen Stepp-Ensemble aus weiter Hose und dazu passendem BH sowie Hemdjacke. Das knappe Oberteil gab zudem den Blick auf ihren flachen Bauch und ein tiefes Dekolleté frei.

Dazu wählte King eine ebenfalls blaue Handtasche, silberne Ketten und ein paar blaue Kreolen. Ihre brünetten Haare stylte sie zu einem hohen Pferdeschwanz. Ihre Augen betonte sie mit einem türkisen Lidschatten und schwarzem Mascara.

"Moonfall" ab 10. Februar im Kino

"Moonfall" feiert am 10. Februar Premiere in den deutschen Kinos. Die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Katastrophenfilm hat Halle Berry (55) inne. Sie mimt die ehemalige Astronautin und NASA-Offizierin Jo Fowler, die die Menschheit vor einer Kollision zwischen Mond und Erde retten will.