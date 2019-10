Herr Boumphrey, normalerweise kennt man Amazon nur online. Jetzt sind Sie plötzlich auch offline aktiv, zum Beispiel mit einem dreitägigen Kunden-Shopping-Event in Berlin. Wieso?

Wir suchen immer nach Wegen, um Innovationen für unsere Kunden zu schaffen und die Einkaufserfahrung zu verbessern. Das angesprochene Event "Destination Denim" passt hier gut, weil die Jeans ein universelles Produkt ist: Ich trage sie, meine Eltern tragen sie, meine Kinder auch. Aber manchmal kann es schwer sein, die richtige Jeans zu finden. Wir wollen mit diesem Event und auf unserer Website ein neues Shopping-Erlebnis kreieren, welches es unseren Kunden ermöglicht, ihre perfekte Jeans zu finden. Dabei kombinieren wir Content, Marken und Technologie.

Amazon Fashion hat kürzlich in Deutschland die "Prime Wardrobe" gestartet. Das ist für den Kunden sicher praktisch, weil er sich eine unbegrenzte Anzahl an Kleidung nach Hause schicken lassen kann. Aber das steigert auch die Anzahl an Rücksendungen. Amazon soll tonnenweise zurückgeschickte Kleidung zerstören und steht in der Kritik.

Wir sind sehr zufrieden mit dem Kunden-Feedback. Kunden schätzen es, dass wir den Ankleideraum quasi zu ihnen nach Hause bringen. Wenn es zu Rücksendungen kommt, ist unsere allererste Priorität die zurückgeschickte Ware wieder in den Verkauf zu bringen oder zurück zum Lieferanten. Oder wir spenden die Kleidung. Wir arbeiten seit 2013 mit der Plattform "Innatura" zusammen, eine Art Online-Kaufhaus, die Waren an gemeinnützige Organisationen vermittelt. Wir konnten damit schon vielen Leuten helfen. Es gibt aber eine kleine Menge an Kleidung, die wir nicht verkaufen und auch nicht spenden können – aus hygienischen Gründen etwa. Wir arbeiten intensiv daran, diese Anzahl auf null zu bringen.

Wie viel Kleidung ist das?

Ich kann keine Zahl nennen. Aber sie ist sehr gering.

Aktuell dreht sich viel ums Thema nachhaltige Mode und um den Umweltschutz. Haben Sie das auch auf dem Zettel?

Nachhaltigkeit ist eine Top-Priorität für Amazon. Wir verpflichten uns zu einer ethischen Geschäftspolitik und arbeiten mit Lieferanten zusammen, die den gleichen Grundsätzen folgen wie wir. Wir beteiligen uns an einer Reihe von Initiativen. Seit 2019 sind wir Mitglied der Sustainable Apparel Coalition, einer Branchenallianz für nachhaltige Produktion von Bekleidung, Schuhen und Textilien. Außerdem sind wir seit diesem Jahr Teil der Better Cotton Initiative, deren Ziel es ist, die Baumwollproduktion weltweit zu verändern, indem sie "Better Cotton" als nachhaltiges Mainstream-Produkt entwickelt. Bei allem, was wir tun, sind wir auf der Suche nach Möglichkeiten, sozial und ökologisch verantwortungsvoll zu handeln – von der Neugestaltung unserer Verpackungen, um weniger Abfall zu produzieren, über die verantwortungsbewusste Fertigung unserer Private Label-Produkte bis hin zu unserer 100-Millionen-Dollar-Investition in die Wiederaufforstung zur Reduzierung von Kohlenstoff in unserer Atmosphäre.

Ein weiteres Problem sind Duplikate, die auf Amazon verkauft werden.

Der Verkauf von Fälschungen ist strikt untersagt. Um potenzielle Produktfälschungen zu erkennen, investieren wir intensiv in maschinelles Lernen und automatisierte Systeme. Wir haben ein Team, das rund um die Uhr im Einsatz ist und aktiv wird, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es sich um kein echtes Markenprodukt handeln könnte. Und wir arbeiten auch eng mit den Marken zusammen, die im Zweifel die Echtheit prüfen können. Sollte etwas mit einem angebotenen Produkt nicht stimmen, gehen wir aktiv dagegen vor. Kunden sind zudem beim Kauf durch die A-bis-Z-Garantie geschützt.

Amazon hat zudem einen "Personal Shopper"-Service ins Leben gerufen, ähnlich wie Zalando, zudem verkaufen Sie Kollektionen, die von Influencern designt und beworben werden. Ist das eine Kampfansage an Ihre Konkurrenz?

Amazon hat eine Liste von 14 Führungs-Prinzipien. Der erste Punkt ist "Customer Obsession" – 100 prozentiger Fokus auf den Kunden. Wir verwenden keine Zeit darauf auf unsere Konkurrenz zu schauen. Aber wir sind besessen davon, ein möglichst angenehmes Einkaufen für unsere Kunden zu kreieren. So können sie zum Beispiel den Stil ihrer liebsten Influencer nachkaufen, werden beraten und finden immer, was sie suchen.

Seit 2017 gibt es das eigene Label "find", das damals unheimlich stark beworben wurde. Heute hört man weniger davon. Verkauft es sich gut und wird es das Label weiterhin geben?

Wir sind mit dem Kundenfeedback sehr zufrieden und arbeiten weiter daran, erweiterte Kollektionen für Kunden zu kreieren. Grundsätzlich machen wir keine zukunftsgerichteten Aussagen. Alle unsere Eigenmarken sind vergleichsweise erschwinglich und wir können auf die Wünsche der Kunden direkt reagieren.

Amazon Fashion gehört zu den stärksten Plattformen, wenn es um den Online-Verkauf von Mode geht. Was macht Sie so erfolgreich?

Eine der größten Stärken von Amazon Fashion ist, dass Kunden bei uns große Marken wie Calvin Klein, Levi's und Hugo Boss kaufen können, aber auch Kleidung von nischigeren Brands wie Sparkz Copenhagen und Celebriries wie Rihanna, sowie von kleinen und mittelständigen Unternehmen aus ganz Europa. Die Kombination aus Technologie und Mode und unser Ziel, ein möglichst spannendes Shopping-Erlebnis zu erschaffen, ist das, was unsere Kunden mögen. Dass es einfach und praktisch ist und Spaß macht.

Wird es noch mehr solcher Offline-Events geben?

In Europa hatten wir im letzten Jahr bereits einen Pop-Up-Store in London und ich kann wie gesagt keine Aussagen über die Zukunft machen – wir hoffen natürlich, dass wir gutes Feedback von unseren Kunden zu "Destination Denim" erhalten und am Ende alle ihre perfekte Jeans finden.